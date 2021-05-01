Ялта, Крым, , 23:32 — REGNUM Финал III Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» состоялся на набережной города-курорта Ялты 1 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фестиваль посвящён годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором Международного конкурса «Дорога на Ялту» выступил фонд помощи соотечественникам, оказавшимся в зонах гуманитарных и социальных проблем «Гуманитарный мир». Фестиваль получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 31,9 млн рублей.

Приветствие участникам фестиваля направил президент РФ Владимир Путин, его огласил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Отрадно, что с каждым годом ваш фестиваль расширяет творческие горизонты, обогащает свою программу новыми замечательными произведениями. И сегодня в Крыму, в преддверии дня Великой Победы, вновь встречаются артисты из разных стран, чтобы исполнить на родных языках лучшие песни военных лет и, конечно, пообщаться со своими коллегами и друзьями», — говорится в приветствии главы государства.

В финальном концерте фестиваля приняли участие 15 музыкантов и групп из 15 стран — Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. Всего же на отборочный этап фестиваля было прислано более 300 заявок из 51 страны мира. Финалистов отобрали 29 апреля в ходе полуфинала, состоявшегося в театре им. Чехова в Ялте. Для номера конкурсанты выбрали одну композицию из списка, который составили организаторы. На разных языках прозвучали песни известные многим поколениям «Тёмная ночь», «До свидания, мальчики», «Три танкиста», «Потому что мы пилоты», «В лесу прифронтовом», «Баллада о солдате», «Катюша», «Смуглянка». Специальный гость фестиваля Пупо исполнил легендарную песню итальянских партизан Bella ciao.

Вместе с участниками фестиваля на сцену вышли и звезды российской эстрады — Денис Майданов, Валерий Дайнеко, Екатерина Гусева и другие. Концерт собрал около 10 тыс. зрителей. Председатель жюри Лев Лещенко исполнил песню «Журавли».

Как пояснили организаторы фестиваля, проект направлен на предотвращение развития негативной тенденции искажения исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также на поддержание существующего уважительного отношения к песням военных лет.