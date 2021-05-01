Киев, , 21:57 — REGNUM Солидарность с восемью гражданами стран Европейского союза, которым Российская Федерация запретила въезд на свою территорию, выразило министерство иностранных дел (МИД) Украины. Об этом 1 мая сообщается на официальной странице украинского внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

МИД Украины DDima

«Украина выражает свою солидарность с восемью гражданами ЕС, которым РФ безосновательно запретила въезд», — говорится в сообщении.

Напомним, что решение Москвы в отношении восьми граждан стран ЕС стало ответом на политику нелегитимных односторонних ограничительных мер Брюсселя в отношении российских граждан и организаций.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон осуждает санкции России в отношении должностных лиц ЕС.

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