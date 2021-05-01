Брюссель, , 01:41 — REGNUM Право на ответные меры сохраняют за собой ЕС после решения России о введении санкций против Евросоюза. Соответствующее заявление 30 апреля размещено на сайте Европарламента (ЕП).

Документ подписан председателями ЕП, Евросовета и Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьми гражданам стран ЕС. В МИД РФ отметили, что это решение стало ответом на политику нелегитимных односторонних ограничительных мер Евросоюза в отношении российских граждан и организаций. Ноту о введении Россией ответных мер вручили в Москве главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру.

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