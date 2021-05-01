Москва, , 21:45 — REGNUM Телеведущую шоу «Ревизорро» Ксению Милас подозревают в нападении с ножом на приятельницу. Об этом 1 мая сообщает издание Life.ru.

По данным издания, Милас и две её подруги устроили вечеринку в квартире диджея Юлии Бородиной. В какой-то момент между Милас и Мариной Е. произошёл конфликт, вследствие чего телеведущая набросилась на неё с ножом.

Добавим, что пострадавшую доставили в больницу. Ксения Милас и Юлия Бородина пока не дали комментариев по поводу случившегося.

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