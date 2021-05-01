Москва, 1 мая, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Самолёт делегации Фонда Андрея Первозванного с частицей благодатного огня приземлился в московском аэропорту «Внуково».

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи, зажжённые Благодатным огнём

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Благодатный огонь будет передан в 25 городов и регионов страны, в Москве верующие смогут получить его частицу в 15 храмах.

Как сообщало ИА REGNUM, благодатный огонь — это святыня для верующих. Он символизирует нерукотворный свет Воскресенья Христова, о котором говорил апостол Пётр.

Благодатный огонь получили 1 мая в Иерусалиме представители 11 стран: Россия, Украина, Белоруссия, Болгария, Молдавия, Румыния, Греция, Грузия, Польша, Казахстан и Кипр.