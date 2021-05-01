Челябинск, 1 мая, 2021, 21:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили ещё 68 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили 42 405 ковид=пациентов. Выздоровели уже 38 459 человек.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 859 граждан. За 30 апреля это число выросло на пять.