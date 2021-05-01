Лондон, , 21:29 — REGNUM 1 мая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» лондонский «Челси» одержал уверенную победу над «Фулхэмом» со счетом 2:0. Оба мяча забил 21-летний атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц на 10-й и 49-й минутах. Голевыми передачами отметились Мейсон Маунт и Тимо Вернер. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В текущем сезоне Хаверц принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

На матче работала бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогали рефери Саймон Бек, Эдриан Холм и Роберт Джонс. Желтые карточки получили всего два футболиста — Курт Зума на 41-й минуте и Ола Айна на 90+4-й минуте.

«Челси», одержав победу и набрав 61 очко, укрепился на четвертой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Четвертое место дает право участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона. «Фулхэм» с 27-ю очками остался на 18-й строчке в зоне вылета.

Составы команд:

«Челси»: Менди, Кристенсен, Силва, Зума, Чилуэлл (Алонсо, 81'), Джеймс, Гилмор, Зиеш (Канте, 66'), Маунт (Абрахам, 76'), Хаверц, Вернер.

«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон, Айна, Рид, Кавальеро (Онома, 78'), Лемина (Карвальо, 78'), Лукман, Замбо-Ангисса, Маджа (Митрович, 81').

Для «Челси» эта победа над «Фулхэмом» стала седьмой подряд в истории противостояния этих двух команд. Также команда Тухеля не проигрывает на протяжении пяти матчей. Последнее поражение «пенсионеры» потерпели 13 апреля в ответном матче Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).