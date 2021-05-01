Екатеринбург, , 20:59 — REGNUM Медсестра Елизавета Смоленцева 1 мая отметила свой 100-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны она спасла более 100 бойцов, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Елизавета Смоленцева родилась 1 мая 1921 года в деревне Чернобровка Свердловской области. Всю войну она прошла в качестве операционной медсестры. Война для неё завершилась в сентябре 1945 года. А потом было много лет работы в детской больнице, в 354-м госпитале, в городской больнице № 2 и в Уральском государственном горном университете. Там у неё и появилась идея создать на Урале музей медицинских сестер. Вместе со своими друзьями она отыскала более информацию о 400 медсёстрах, спасавших раненных в годы войны. Сейчас все эти материалы находятся в музее медколледжа.

«Очень хочу пожелать подрастающему поколению никогда не знать войны — это мой самый главный наказ! Берегите мир», — обратилась юбилярша к горожанам.