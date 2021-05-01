Москва, , 20:49 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и национальной сборной Хорватии Никола Влашич выбыл из строя на неопределенный срок. Об этом 1 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Хорват получил травму в первом тайме матча 28-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 ЦСКА — «Уфа» и попросил замену.

Главный тренер ЦСКА Ивича Олич прокомментировал ситуацию вокруг травмы Влашича: «Серьезность травмы пока непонятна. Влашич сказал мне, что ему очень больно. Он думает, что травма серьезная. Обследование пройдет завтра».

В текущем сезоне Влашич принял участие в 26-ти матчах РПЛ, в которых отметился 11-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами.