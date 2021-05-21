Тирана, , 15:55 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 20 мая совершил официальный визит в Албанию, где встретился со своим албанским коллегой Бледи Чучи.

На своей странице в социальной сети Facebook Свечля сообщил, что обсуждалась возможность дальнейшего упрощения передвижения людей через границы, особенно проживающих у пограничных районах.

Стороны обсуждали функционирование соглашений о пограничном сотрудничестве и возможность смены категории КПП Шиштавеца, а также другие вопросы.

Кроме того, отмечался успех совместной операции США, Италии, Албании и Косово по изъятию 400 кг наркотиков.

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