София, , 17:42 — REGNUM Министр иностранных дел Болгарии во временном правительстве Стефана Янева Светлан Стоев 12 мая заявил, что Болгария не будет отменять вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Стоев подчеркнул, что все политические партии страны согласны в том, что Болгария не позволит Северной Македонии вступить в Евросоюз, пока не добьется от нее уступок по ряду вопросов.

При этом глава болгарской дипломатии подчеркнул, что он намерен делать все возможное и невозможное для продолжения диалога со Скопье.

Напомним, ранее подобным образом Греции удалось за 30 лет добиться переименования Македонии в Северную Македонию.

11 июня в Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы.

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