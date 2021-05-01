Воронеж, , 15:22 — REGNUM Возгорание сухой травы ликвидируют пожарные в Воронеже в районе городской больницы №8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«В районе восьмой больницы горит сухая трава, вызов поступил в 14:30. Площадь примерно 400 кв. метров, угрозы ничему нет», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля неподалеку от БУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8» уже фиксировался крупный травяной пожар. Тогда спасатели смогли отвести огонь от больницы, ликвидировали возгорание 14 апреля.