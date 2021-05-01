Сеул, , 15:34 — REGNUM Затяжная пандемия коронавируса оказала негативное воздействие на успеваемость детей в Южной Корее. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на данные общественной организации.

Согласно анализу академической успеваемости учащихся 560 средних школ и 413 старших школ по всей стране за первый семестр 2020 года, доля школьников, получающих отметки «B» — «D» сократилось на 5,8%, до 43,5% в средних школах, а в старших школах — на 4,4%, до 50,4%.

Доля школьников, получающих наивысшие отметки «A+», «А» увеличилось на 2,3%, до 30,8% в средних школах, а в старших школах, напротив, сократилась на 1,3%, до 17,2%.

С другой стороны, доля школьников, получающих плохие отметки «F», «Е» увеличилось на 3,5%, до 25,7% в средних школах, а в старших школах — на 5,7%, до 32,4%.