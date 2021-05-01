Ханты-Мансийск, 1 мая, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Коммунисты Югры встретили Первомай в Нефтеюганске, Урае, Покачах, Советском и Кондинском районах, а также Югорске в офлайн и онлайн форматах. Об этом сообщает пресс-служба отделения КПРФ по ХМАО.

Пресс-служба отделения КПРФ по ХМАО Первомай в Советском районе Югры

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По всему региону прошли праздничные митинги и концерты. Шары, улыбки и прямые эфиры в соцсети — Первомай в Югре вышел запоминающимся.

В Кондинском районе накануне праздника весны и труда коммунисты провели субботник. А 1 мая они раздавали землякам красные шары на улицах.