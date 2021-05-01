Москва, , 14:45 — REGNUM Удаленный труд — та новая реальность, которая массово возникла перед страной в период пандемии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

«Эти вопросы были законодательно отрегулированы, и были защищены права работников, который были вынуждены работать не на своих рабочих местах, а удаленно. В то же время законопроект предусмотрел и отсутствие возможностей для спекуляции со стороны недобросовестных работников. Но в первую очередь были защищены права именно работающего человека, и все разговоры о том, что поскольку он находится дома, ему не нужно ездить на работу, и поэтому ему можно платить меньше — были пресечены нормами закона», — подчеркнул парламентарий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Кстати говоря, с 1 января 2021 года эти нормы вошли в силу, но рабочая группа, в которую, кроме депутатов Государственной думы и партии «Единая Россия» вошли также представители профсоюзов, и представители работодателей, продолжает работать и мониторить ситуацию по этому вопросу, и, если будут возникать какие-то недоразумения, активно их корректировать при помощи соответствующих поправок в законодательство», — продолжил свой рассказа депутат Госдумы.

«Также я считаю знаковым событием внесение изменений в Закон о занятости. Принятый более 30 лет, к сегодняшнему дню он превратился в «лоскутное одеяло», поскольку жизнь ушла вперёд, появились новые организационные, технические, коммуникативные возможности, поэтому заключительная сессия VII созыва Государственной Думы, безусловно, примет те изменения в Закон о занятости, которые уже проявили себя позитивно во время пандемии, будут приняты решения о большей централизации в вопросах борьбы с безработицей — если раньше каждый регион эту проблему решал самостоятельно, то теперь эта проблема становится проблемой федерального центра, который будет управлять процессами консолидации действий всех в борьбе с безработицей. Это, конечно, ориентировочные поправки, но эта же рабочая группа, ко которой я говорил, подготовит и изменения более капитальные, которые уже были реализованы во время пандемии. Это когда тем, кому наиболее тяжело, оказывалась материальная поддержка», — подчеркнул Михаил Тарасенко.

«В этой ситуации таким инструментом может стать Фонд борьбы с безработицей. В который будут идти отчисления как от работодателей, так, возможно, и от работников. То есть я еще раз о том, что когда в тучные годы на эту проблему не обращают внимания, а потом наступают кризисные годы, и надо увеличивать пособие по безработице, и увеличивается количество безработных, возникает вопрос — откуда брать? И в этой ситуации Фонд борьбы с безработицей будет не только поддерживать покупательную способность населения, но и будет способствовать выходу страны из кризиса. Но эти решения будет принимать уже новая Государственная дума, VIII созыв, потому что здесь нужно будет провести очень много согласований, корректировок, в том числе и бюджетного законодательства. Это те основные направления, над которыми работала и работает партия «Единая Россия», — завершил свой комментарий российский политик.