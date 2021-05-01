Мирян, Южная Корея, , 14:22 — REGNUM 30 апреля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,1 произошло в 16:15 по местному времени в 12 км к востоку от города Мирян провинции Кёнсан-Намдо. Эпицентр залегал на глубине 7 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Известно, что данное землетрясение стало 15-м по силе на Корейском полуострове в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, что две недели назад к северо-северо-западу от города Иксан провинции Чолла-Пукто произошло землетрясение магнитудой 2,0.