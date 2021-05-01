Ташкент, , 13:57 — REGNUM Очередная партия вакцины AstraZeneca будет доставлена в Узбекистан с опозданием. Об этом заявил глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде, сообщили в министерстве инновационного развития Узбекистана.

«Задержка связана со сложной эпидситуацией в Индии, где производится препарат», — говорится в сообщении. О срока доставки в министерстве не сообщили. В настоящее время в республике используют вакцины «Спутник V» и ZF-UZ-VAC 2001.

По словам инфекциониста НИИ вирусологии Сохибы Утегеновой, в приоритетном порядке будут вакцинироваться те лица, которые уже получили первую дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая первый компонент вакцины от коронавируса в Узбекистане получили 797 781 человек. Массовая вакцинация в республике началась с 1 апреля.

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