Краснодар, 1 мая, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Семь пассажирских поездов задержано в Краснодарском крае из-за обрыва контактной сети, сообщили в пресс-службе СКЖД 1 мая.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Плацкартный вагон

Обрыв контактного провода произошёл в 00:45 на перегоне Титаровка — Витаминный Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги. В 02:38 неполадки были устранены. В результате задержано движение пассажирских поездов № 35 Санкт-Петербург — Адлер (1 час 14 минут), №641 Адлер — Ростов (2 часа 10 минут), №173 Москва — Евпатория (2 часа 38 минут), №102 Москва — Адлер (1 час 23 минуты), №306 Сухум — Москва (1час 30 минут), №683 Ростов — Имеретинский Курорт (1 час 35 минут), №642 Ростов — Адлер (17 минут).

Поезд № 35 Санкт-Петербург — Адлер в целом задержан на 5 часов 15 минут — из-за обрыва контактной сети на перегоне Титаровка — Витаминный и из-за неисправности локомотива на перегоне Энем II — Шенджий. В 11:40 на станции Туапсе 800 пассажиров задержанного поезда обеспечили питанием и водой.