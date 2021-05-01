Ялта, Крым, , 12:21 — REGNUM Ялта может вернуться к подаче воды по часам с 1 октября при условии полного отсутствия осадков. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксёнов 1 мая в соцсети по итогам совещания по вопросам водоснабжения Ялты.

Ялта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За основу при рассмотрении был взят самый пессимистичный прогноз — в случае полного отсутствия осадков. Благодаря мероприятиям, реализованным по поручению президента, мы смогли принять решение, что с сегодняшнего дня до 1 июля вода будет подаваться с 6:00 до 00:00 ежедневно. С 1 июля до 1 октября подача воды будет круглосуточной. С октября возвращаемся в график три на три, то есть три часа утром и три часа вечером. Но, повторюсь, это самый худший вариант», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля глава Крыма сообщил о возвращении подачи горячей воды в дома жителей Симферополя при сохранении графиков водоснабжения в Ялте и Алуште. Я тот же день глава Ялты Янина Павленко объявила об отмене подачи воды по графику на период курортного сезона.