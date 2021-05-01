Барнаул, 1 мая, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Длинные майские выходные, дорогая и почти закрытая заграница логично спровоцировали скачок цен на отдых внутри России. Как пишет авторитетный телеграм-канал buzoters_and_crows, в Сибири на первом месте по дороговизне оказался Алтай.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турбаза. Горный Алтай

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Местные туркомпании разводят руками: мол, раньше период между первыми и вторым майскими праздниками считался в отелях как будние дни. Теперь это выходные, а значит — повышенный прайс.

Аренда домика в поселке Манжерок в период с 1 по 10 мая стоит от 5 тысяч рублей в сутки, в Аскате — от 7 тысяч рублей. Тур с перелетом из Москвы (но без трансфера) и проживанием без питания на базе отдыха в поселке Ая на берегу Катуни на шесть ночей обойдется примерно в 56 тысяч рублей на двоих. Вместе с такси из Барнаула и прочими расходами бюджет отпуска получится весьма приличным. При этом свободных мест на Алтае почти не осталось.

«В крае и в СФО очень мало объектов отдыха во всех ценовых категориях. Бюджетная поддержка развития индустрии отдыха не продумана или, может быть, продумана в основном на воровство. Сколько частных баз отдыха можно было построить при поддержке бюджета за счет потерянных денег на казино?» — задаётся вопросом читатель ИА «Банкфакс».

»Ну, а куда смотрит управление по туризму? Почему не принимает никаких мер? Отдых в Сочи людям не по карману, теперь и отдых в Горном тоже для избранных будет» — отмечает другой участник дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, самые комфортабельные апартаменты в Горном Алтае уже раскуплены, стоимость проживания в отдельных отелях поднялась на 80−90%.

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