Хабаровск, , 11:32 — REGNUM Новым главным тренером хабаровского хоккейного клуба «Амур», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), стал Владимир Воробьев. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба команды из Хабаровска.

«Попечительский совет клуба под председательством Михаила Владимировича Дегтярёва утвердил кандидатуру Воробьёва В.А. на пост главного тренера команды «Амур» на предстоящий сезон», — говорится в сообщении.

Также указывается, что информация о помощниках Воробьева в тренерском штабе хабаровской команды будет сообщена позднее.

Отметим Владимир Воробьёв с 2015 года работал в тренерском штабе московского хоккейного клуба «Динамо» и в том числе на должности главного тренера.