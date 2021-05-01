Красноярск, 1 мая, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 112 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 70 455. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 112 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 51 (темп прироста 0,2%), в Ачинске — 13, в Минусинске — 12, в Сосновоборске — пять, в Норильске и Дивногорске — по четыре. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Минусинском — пять и Новосёловском — три человека.

Умерли в регионе за сутки 11 пациентов с COVID-19, с начала эпидемии — 3510. Выздоровел за сутки 101 человек, за всё время — 64 922.

За последние сутки в Красноярском крае проведён 4331 тест на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 627 459.

Как сообщалоИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались девять человек с диагнозом COVID-19.