Тюмень, 1 мая, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Тюмени мультицентр «Моя территория» организовал тематический фотопроект в знак солидарности для тех, кто работает в майские праздники. Об этом сообщается в группе мультицентра в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/moyaterritoriya72 Screenshot

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"У каждого свои ассоциации с майскими праздниками, и не все могут с легкостью сорваться и поехать на шашлыки. Мы собрали шуточные первомайские лозунги», — сообщают участники фотопроекта.

Фотографии с лозунгами в соцсетях мультицентра «Моя территория».