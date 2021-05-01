Калгари, Канада, , 11:19 — REGNUM Российская женская сборная по керлингу переиграла команду Южной Кореи во втором матче предварительного раунда чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Калгари. Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча завершилась в пользу национальной российской команды, в составе которой выступают (скип) Алина Ковалева, (вице-скип) Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, со счетом 8:7.

Отметим, в первом матче российская женская сборная переиграла национальную команду Германии и в следующем матче позднее 1 мая встретится со сборной Италии.