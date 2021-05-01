Элиста, 1 мая, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил жителей республики с праздником Весны и Труда. В своём обращении он назвал главную составляющую развития региона.

Kremlin.ru Глава Калмыкии Бату Хасиков

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«Трудолюбие, целеустремленность, единство жителей нашей республики являются залогом успешного развития региона. Вклад каждого из вас важен для развития Калмыкии — мы вместе создаем основу для процветания региона, делаем большие шаги в социально-экономическом развитии. Будущее нашего родного края зависит только от нас и наших усилий», — отметил глава Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что из-за пандемии основные торжества по случаю Первомая отменены. Большинство мероприятий состоялся в онлайн-формате.