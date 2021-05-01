Пекин, , 09:04 — REGNUM Спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-34» успешно выведен на околоземную орбиту 30 апреля. Об этом сообщает газета China Daily.

Запуск производился с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» (Long March-4C). Этот старт стал 368-ым для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Данные со спутника «Яогань-34» будут использоваться в сфере сельского хозяйства и для мониторинга стихийных бедствий. Также спутниковые данные помогут при проектировании дорожной сети, городском планировании и предоставлении информационных услуг для инфраструктурных проектов.

Авторы портала SpaceNews предполагают, что спутники серии «Яогань» также используются военными Китая для выполнения разведывательных функций. Предполагается, что они являются аналогом американских военных спутников NOSS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля на околоземную орбиту был выведен основной модуль будущей китайской орбитальной станции «Тяньхэ».

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