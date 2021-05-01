Калуга, 1 мая, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Калужской области 24,9 тысячи человек не имеют работу по данным на 30 апреля. Уровень безработицы в регионе составляет 4,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

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По данным статистики, число лиц, входящих в состав рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше, составляло 546 тысяч человек. Уровень занятости населения области, который рассчитывается как соотношение занятых лиц в возрасте от 15 лет и старше к общей численности населения этого возраста, составил 61,9%. Ранее, по данным обследования безработные, имевшие высшее образование составили 19,2%, среднее профессиональное образование — 25%, среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) — 21,2%, среднее общее образование — 26,1%, основное общее — 8,1%, не имели основного общего образования — 0,4%. Средняя продолжительность поиска работы составила 5,4 месяца.

В России число лиц, входящих в состав рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше, в первом квартале 2021 года составляло 75 млн человек, из них численность безработных по критериям МОТ (Международная организация труда) составляла 4,2 млн человек, уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) — 5,6%.