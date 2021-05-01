Барнаул, 1 мая, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 1 мая 2021 года от коронавируса привились уже 192 809 человек (+ 3632 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Также известно, что из общего числа 72 852 человека (-783 за последние сутки) получили первую прививку и 119 957 человек полностью привиты (+4415 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило уже 250 587 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

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