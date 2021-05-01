Хьюстон, США, , 07:56 — REGNUM Четвертый полет по счету совершил 30 апреля над поверхностью Марса вертолет Ingenuity. Об этом сообщается на странице в Twitter Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что аппарат пролетел с большей скоростью и на большую дистанцию, чем в предыдущие операции на планете. Кроме того, Ingenuity смог сделать большее количество снимков поверхности Марса. Ранее в NASA заявили, что вертолету не удалось совершить свой четвертый полет на Красной планете.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля аппарат Ingenuity отделился от ровера Perseverance, который прибыл на Марс 18 февраля.

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