Анкара, , 07:20 — REGNUM Госдепартамент США 30 апреля прокомментировал признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в 1915 года. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Последнее заявление президента не было направлено на то, чтобы нарушить суверенитет Турции вопреки гражданскому судопроизводству в США, которое регулируется законом о неприкосновенности иностранного государства», — говорится в заявлении госдепа.

Напомним, Байден 24 апреля назвал события 1915 года «геноцидом», в то время как Турция резко отреагировала на это заявление.

Кроме того, в США «закон о неприкосновенности иностранного государства» освобождает иностранные государства от судебных разбирательств в американских судах.