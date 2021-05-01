Москва, , 06:48 — REGNUM Странным является заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу осуждения им «Марша вышиванок», прошедшего 28 апреля в Киеве. Об этом написал 30 апреля в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Шествие было посвящено годовщине создания дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Через два дня администрация украинского лидера осудила мероприятие и призвала правоохранительные органы провести проверку.

Пушков задался вопросом, как этот шаг сочетается с чествованием пособников нацистов на Украине.

«Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из УПА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ‑ и при этом осуждать марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Это же явления одного ряда», — отметил сенатор.

По мнению парламентария, Киев пытается угодить всем сторонам, а у Зеленского нет принципов.

«Обьяснение одно: первое — для внутреннего потребления, второе — для внешнего. Вот, мол, смотрите вы там, в Израиле, Германии, Австрии, Лондоне — мы осуждаем. На деле это цирк. Но он подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет. Одно мельтешение в попытке всем угодить», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские нацисты, прошедшие по Киеву маршем в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не скрывают желания вновь начать боевые действия в Донбассе.

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