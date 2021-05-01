Тегеран, , 07:53 — REGNUM 30 апреля посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди заявил, что министр энергетики Ирака собирается посетить Тегеран с целью обсудить выплату иракской задолженности перед Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Масджеди написал в своем твиттере, что поездка направлена на расширение энергетического сотрудничества между Багдадом и Тегераном, а также ускорение выплаты долгов Ирака за электроэнергию Ирану.

Визит также совпадет с ростом протестов в Ираке в связи с неоднократными отключениями электроэнергии в течение месяца Рамадан и в связи с увеличением числа жарких дней в стране.

Иракский министр выразил надежду, что Иран положительно отреагирует на спрос Ирака на газ.

Министр энергетики Ирака Маджид Махди Хантуш собирается посетить Иран в ближайшие дни на фоне критически высокого потребления электроэнергии в стране.