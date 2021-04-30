Амьен, Франция, , 23:33 — REGNUM Во Франции над четырьмя членами охранной компании 24 июня пройдет суд за кражу в августе 2020 года во французском городе Амьен из охраняемого ими помещения 50 тысяч хирургических масок. Об этом 29 апреля сообщает Le Parisien.

По словам прокурора, Региональный совет Франции в сентябре 2020 подал в суд «после обнаружения пропажи 50 тысяч хирургических масок, которые были упакованы в 25 коробок и хранились в помещении в Амьене». «Частичные признания, полученные в ходе слушаний», показали, что два сотрудника компании украли коробки с масками во время своих рабочих часов, а затем перепродали их «на рынки».

В ходе расследования, проведённого на этой неделе, четверо членов охранной компании были задержаны, среди них управляющий компанией.

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