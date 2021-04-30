Москва, , 23:30 — REGNUM На официальном сайтеМинобороны РФ появился специальный раздел о проведениипраздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В разделе представлена подробная информация о военных парадах в городах России, а также — о времени и местах проведения праздничных салютов и фейерверков. Кроме того, там можно найти информацию о численности личного состава и техники на военных парадах в честь Победы, которыесостоятся 9 мая в 20 городах России.

Так, артиллерийские салюты и праздничные фейерверки порадуют жителей Калининграда, Новосибирска, Севастополя, Мурманска, Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга, Волгограда и12-ти других городов. Всегов Парадах Победыпримут участие более 60тыс. военнослужащих, будет задействовано около 1,8 тысяч единиц современной и исторической гусеничной и автомобильной военной техники, а также около 300 самолетов и вертолетов.