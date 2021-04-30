Хабаровск, 30 апреля 2021, 21:28 — REGNUM Автомобильная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Хабаровском крае, сообщает 30 апреля «Интерфакс».
В результате ДТП погибли два человека, более 30 получили травмы.
По предварительным данным, на 370-м км федеральной трассы А-376 Лидога-Ванино водитель автобуса не справился с управлением. Автобус опрокинулся. Пострадали 32 пассажира, погибли два водителя.
В эвакуации пострадавших задействован вертолет.
Информация уточняется.
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