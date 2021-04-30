Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Видеохостинг YouTube планирует ввести новую платную функцию под названием «Аплодисменты». Об этом 30 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным издания, с помощью этой опции пользователи смогут поддержать понравившиеся видео. В тестовом режиме цена одного «аплодисмента» составляет два доллара.

Добавим, что функция пока доступна в бета-режиме для пользователей из нескольких стран. Кнопка «аплодисменты» располагается возле иконок «нравится» и «не нравится».

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