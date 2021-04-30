Ханой, , 19:50 — REGNUM В связи с решением правительства Японии сбросить часть воды, загрязненной в ходе аварии на АЭС «Фукусима-1», в океан, со специальным заявлением выступил заместитель официального представителя МИД Вьетнама Доан Кхак Вьет, который призвал страны, в которых произошли атомные аварии, тесным образом сотрудничать с международным сообществом, обеспечивая информационную прозрачность. Об этом 30 апреля сообщает Синьхуа, особенно отмечая упомянутую вьетнамским дипломатом важность ответственного отношения к ликвидации последствий.

Вьетнам уделяет чрезвычайное внимание сохранение в регионе мира, стабильности, а так же защиту моря и морских ресурсов от загрязнений. Страна четко придерживается международных обязательств, в том числе документов МАГАТЭ и Конвенции ООН по морскому праву и призывает к тому же соседей, все страны АТР.