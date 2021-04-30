Берн, , 20:28 — REGNUM Власти Швейцарии выразили недовольство недавними комментариями президента США Джо Байдена на счет того, что их страна является «налоговым раем» для многих американских компаний. Свое заявление президент сделал во время обращения к Конгрессу США, сообщает 30 апреля Newsweek.

Байден призвал богатые и крупные корпорации выплачивать честную долю налогообложения, а также заявил, что «многие компании уклоняются от налогов в США, предпочитая налоговый рай в Швейцарии, на Бермудах и Каймановых островах».

«Швейцария считает такое упоминание Швейцарии как налогового рая непристойным и устаревшим. Швейцария соответствует всем международным стандартам в отношении налогов», — заявила пресс-секретарь министерства финансов Швейцарии Изабель Роэш.

Напомним, Байден предложил поднять корпоративный налог в США с 21% до 28%. Идея увеличения налогов является частью плана президента по модернизации транспортной инфраструктуры в стране. На это должно пойти более $2 трлн.

На этом фоне министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны G20 на международном уровне ввести порог на корпоративный налог, чтобы ни одна нация не получила конкурентное преимущество.