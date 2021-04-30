Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга, Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградская федерация профсоюзов подписали 30 апреля в Смольном региональное соглашение о минимальной заработной плате в Петербурге на 2021 год. С 1 мая 2021 года она составит 19 190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года — 19 650 рублей в месяц.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Месячная зарплата на всех городских предприятиях независимо от формы собственности (кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета) не может быть ниже установленной суммы для работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда.

Напомним, минимальная зарплата в городе на 2020 год была установлена в размере 19 000 рублей в месяц. Ранее профсоюзы высказали своё недовольство тем, что трехстороннее соглашение не было подписано в начале 2021 года, и региональный МРОТ остался на уровне 2020 года, что нанесло ущерб интересам наёмных работников.

Как заявил сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов, в этом году решение о повышении регионального МРОТ было принято, несмотря на сложности минувшего 2020 года. МРОТ в Северной столице является вторым по величине в России после Москвы. Минимальная зарплата в Петербурге в этом году превысит установленный в городе прожиточный минимум более чем на 32% и будет больше минимального размера оплаты труда в РФ на 33,4% (общероссийский МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц).

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