Санкт-Петербург, 30 апреля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга, Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградская федерация профсоюзов подписали 30 апреля в Смольном региональное соглашение о минимальной заработной плате в Петербурге на 2021 год. С 1 мая 2021 года она составит 19 190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года — 19 650 рублей в месяц.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Месячная зарплата на всех городских предприятиях независимо от формы собственности (кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета) не может быть ниже установленной суммы для работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда.

Напомним, минимальная зарплата в городе на 2020 год была установлена в размере 19 000 рублей в месяц. Ранее профсоюзы высказали своё недовольство тем, что трехстороннее соглашение не было подписано в начале 2021 года, и региональный МРОТ остался на уровне 2020 года, что нанесло ущерб интересам наёмных работников.

Как заявил сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов, в этом году решение о повышении регионального МРОТ было принято, несмотря на сложности минувшего 2020 года. МРОТ в Северной столице является вторым по величине в России после Москвы. Минимальная зарплата в Петербурге в этом году превысит установленный в городе прожиточный минимум более чем на 32% и будет больше минимального размера оплаты труда в РФ на 33,4% (общероссийский МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц).