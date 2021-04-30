Турин, Италия, , 18:36 — REGNUM 36-летний фланговый нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский клуб. Португалец попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему новую команду. Об этом 30-го апреля сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 29-ти матчах Серии А 2020/21, в которых отметился 25-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018-го года из мадридского «Реала». Руководство «старой синьоры» заплатило за футболиста 100 миллионов евро.