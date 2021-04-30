Ставрополь, 30 апреля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса погибли шестеро детей. Еще 12 пассажиров пострадали, среди них имеются несовершеннолетние, сообщили 30 апреля в краевом управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. ДТП

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По предварительным данным, автоавария произошла в 16:40 на федеральной трассе Астрахань — Ставрополь. Автобус шел по маршруту Волгоград — Черкесск.

Предварительно установлено, что дети ехали на соревнование в Карачаево-Черкесию. Обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются.