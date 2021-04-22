В Ставропольском крае сегодня, 30 апреля, на 535-м километре автодороги «Астрахань — Ставрополь» столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. В автобусе находились 18 пассажиров, из них 14 — несовершеннолетние и четверо сопровождающих.

В результате ДТП, по предварительным данным, погибли шестеро детей, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, получили ранения.

Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.