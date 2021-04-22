На место ДТП в Грачевский район выехал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его поручению там находятся руководители краевого минздрава и министерства дорожного хозяйства, также на месте работают правоохранительные органы.
В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что перевозка была частной, за рулём иномарки находился один из родителей несовершеннолетних, сообщает «Победа26».
Врачам удалось реанимировать пострадавшую в ДТП на Ставрополье девочку
Предварительно названное число жертв ДТП на Ставрополье снизилось до пяти: врачи смогли реанимировать одну из пострадавших девочек, передает НТВ.
В больницу Грачевского района Ставропольского края доставили шесть человек, двое из них в тяжелом состоянии. Общее число пострадавших — 16 человек, из них трое взрослых, остальные дети, сообщили в медучреждении.
В соответствии с приказом комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда
Источник: vlgsdushor2.narod.ru
Муниципальное бюджетное учреждениеСпортивная школа олимпийского резерва № 2 г. Волгограда.
1 апреля 1952 года решением Сталинградского отдела народного образования № 27 детская спортивная школа № 2 открыла двери для своих первых воспитанников.
Всего 170 обучающихся занимались в отделениях баскетбола, легкой атлетики, спортивной гимнастики и плавания. В 1972 году за подготовку чемпиона Олимпийских игр Болошева Александра, чемпионов мира Арзамаскова Владимира, Сидякина Александра и членов сборной команды СССР — Сериковой Марины, Токаревой Галины школе был присвоен статус СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА по баскетболу. В настоящее время в учреждении обучаются более 500 человек.
Источник: vlgsdushor2.narod.ru
Напомним, в ДТП с тремя транспортными средствами, в том числе автобусом, перевозившим баскетболисток 2006−2008 годов рождения — воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгограда, пострадали 12 человек, шестеро погибли.
Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл телефонный разговор с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым: стороны будут координировать работу по всем направлениям.
Принято решение оказать содействие в доставке родственников пострадавших и погибших на место трагедии. В настоящий момент пострадавшие дети находятся в медицинских, социальных учреждениях.
По поручению губернатора Андрея Бочарова на место происшествия выехала рабочая группа во главе с заместителем губернатора Зиной Мержоевой, представителями медицины катастроф, соцслужб, регионального комитета физической культуры и спорта, комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.
Бочаров поставил задачи перед региональными ведомствами в связи с разбившимся на трассе в Ставропольском крае автобусом, перевозившим на соревнование воспитанниц МБУ СШОР № 2 города Волгограда.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл экстренное совещание по факту аварии с гибелью детей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
О подробностях смертельного ДТП сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Ставропольского края Евгений Синицын.
«Микроавтобус с детьми ехал из Волгоградской области в КЧР на соревнования, в салоне, по предварительным данным, находились 14 детей. Грузовик с прицепом «Тонар» опрокинулся на микроавтобус, в результате чего 4 ребёнка погибли на месте аварии», — цитирует Синицына «СвоёТВ».
Представители СУ СКР по Ставропольскому краю выехали на место ДТП.
«Опять из-за отсутствия разделительной полосы на трассе гибнут люди. В год десятки тысяч убиваются по всей стране, и все равно не делают такую простую и спасительную вещь», — комментируют пользователи соцсетей аварию с гибелью детей.
В ДТП на Ставрополье погибли баскетболисты из Волгограда
В автобусе, попавшем в ДТП на Ставрополье, ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. Спортсмены направлялись на соревнования в город Черкесск.
Одного ребёнка, считавшегося погибшим в ДТП на Ставрополье, реанимировали
Один из шести детей, считавшихся погибшими в ДТП в Ставропольском крае, реанимирован. В связи с этим официальное число погибших — пятеро. Кроме того, пострадали 19 человек.
В ДТП на трассе Астрахань — Ставрополь погибли шестеро детей
Шестеро детей погибли в дорожной аварии в Ставропольском крае, сообщили 30 апреля в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Шестеро детей погибли на Ставрополье в аварии с микроавтоубсом и грузовиком
В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса погибли шестеро детей. Еще 12 пассажиров пострадали, среди них имеются несовершеннолетние, сообщили 30 апреля в краевом управлении ГИБДД.