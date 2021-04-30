Ялта, Крым, 30 апреля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Строительство на территории Форосского парка приостановлена до осени, об этом на странице в «ВКонтакте» написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Kamelot Форосский парк

«Стройка останавливается до осени. С 1 июня вступает запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ, а до этого числа строители будут консервировать объекты. Также до 1 июня застройщик огораживает каждый из объектов капитального строительства, остальные заборы подлежат демонтажу. Кроме того — благоустраивает территорию парка», — написал Аксёнов.

Также до 1 июня застройщик должен ликвидировать все нарушения в части содержания дренажной системы. Таким образом, к лету территория парка должна быть приведена в порядок. Сам парк будет открыт для посещений.

«Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов», — уточнил Аксёнов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года разразился скандал из-за строительных работ, которые ведутся на территории 200-летнего Форосского парка — там строится детский лагерь. Власти Крыма изначально вообще не хотели замечать ситуацию в парке. После того, как скандал дошёл до Кремля, глава Крыма Аксёнов поехал в Форос, чтобы встретиться с местными жителями. Однако поддержки от него они не получили — власти Крыма продолжали настаивать, что строительство ведётся законно. На сторону фороссцев встала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), которая направила обращение в Генпрокуратуру, в результате в марте было возбуждено уголовное дело о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке.