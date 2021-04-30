Москва, , 17:11 — REGNUM Трех победителей первого Всероссийского космического диктанта 30 апреля на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Победители были отобраны из 210 участников. Мероприятие прошло на площадке центра «Космонавтика и авиация». Первое место занял учащийся Московского государственного образовательного комплекса Антон Журавлев. Второе место досталось ученику этого же образовательного учреждения Феликсу Оганесьяну. Замыкает тройку лидеров сотрудник компании по производству детского питания Анастасия Мелкомукова.

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Победители были награждены дипломами и наручными часами космической тематики, которые им вручил летчик-космонавт, герой России, президент центра «Космонавтика и авиация», автор диктанта Федор Юрчихин.

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