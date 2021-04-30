Москва, , 16:48 — REGNUM Инфляция в России постепенно замедлится к концу текущего года и может выйти на целевой уровень в 4% или чуть больше. Об этом заявил 30 апреля министр финансов Антон Силуанов.

«Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению, и к концу года мы ожидаем выход на уровень 4%, может быть, плюс небольшие проценты», — сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете.

Глава Минфина отметил, что замедлению инфляции должна поспособствовать динамика бюджетных расходов, а также действия Банка России по нормализации денежно-кредитной политики.

Напомним, на минувшей неделе Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в стране вопреки прежним оценкам Минэкономразвития и Банка России пока ещё не пройден, ожидается её сохранение на плато вблизи значений первого квартала до середины года.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,8% с 5,7% месяцем ранее.