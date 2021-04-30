Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Американская группа Twenty One Pilots выпустила клип на новый сингл Choker. Видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива 30 апреля.

Ролик за несколько часов набрал более одного миллиона просмотров. Клип попал в тренды русскоязычного YouTube.

Добавим, что новый сингл Choker войдёт в будущий альбом группы под названием Scaled And Icy. Премьера пластинки состоится 21 мая 2021 года.

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