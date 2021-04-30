Тамбов, 30 апреля 2021, 15:17 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 30 апреля.
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Всего в регионе скончались 473 человека.
Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 27 пациентов, в том числе 88 человек — за последние сутки.
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