Тамбов, , 15:17 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 30 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Всего в регионе скончались 473 человека.

Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 27 пациентов, в том числе 88 человек — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 52 новых носителя коронавируса