Таллин, , 15:02 — REGNUM В ходе онлайн-конференции «Защита меньшинств и права этнических групп в Центральной и Центрально-Восточной Европе» представители Эстонии обратили на себя внимание тем, что официальный доклад о положении нацменьшинств в этой стране был подвергнут критике со стороны правозащитников.

С официальным докладом о положении русскоязычного меньшинства Эстонии выступил директор Европейского центра по вопросам нацменьшинств, профессор Велло Петтай. Он сообщил, что русские наделены теми же конституционными правами, что и эстонцы.

Директор таллинского правозащитного центра «Китеж и один из руководителей НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков так прокомментировал услышанное на конференции на своей странице в социальной сети Facebook: «Сегодня мне рассказали, какая Эстония прекрасная страна. Прямо захотелось в Эстонию…»

Выступая с комментариями к докладу, Русаков и другой представитель НКО Дмитрий Сухорослов обратили внимание на то, что статьи Основного закона Эстонии (Конституции) не находят практического применения, если речь идет о крупнейшем нацменьшинстве Эстонии.

По сообщению baltija. eu, «конституционные права» русского меньшинства, о которых говорит профессор Петтай, не работают, заявили комментаторы. Нет также никакого «процесса нахождения баланса» (и тем более диалога) в плане языка обучения в русских школах.

Они напомнили, что государственная программа полного перевода русских школ на эстонский язык к 2035 году уже принята в одностороннем порядке без консультации с представителями русского национального меньшинства.

При этом в стране властями поддерживается атмосфера русофобии и антироссийской истерики. Примером таких демонстративных действий властей в отношении русской общины Эстонии стал и арест известного правозащитника и омбудсмена Сергея Середенко. «Уже почти два месяца он находится в заключении по абсурдному подозрению. Такие процессы, конечно, не являются признаком дружественного к национальным меньшинствам государства», — отметили выступающие.

Онлайн-конференция Федералистского союза национальных меньшинств Европы (ФСЕНМ/FUEN) на тему «Защита меньшинств и права этнических групп в Центральной и Центрально-Восточной Европе» прошла 29 апреля нынешнего года.