Москва, , 14:28 — REGNUM Заявления о нелегитимности предстоящих выборов президента в Сирии является грубым политическим давлением. Об этом 30 апреля заявили в министерстве иностранных дел России.

МИД России «Расцениваем прозвучавшие на днях из столиц ряда иностранных государств заявления о якобы нелегитимности предстоящих выборов как элемент грубого политического давления на Дамаск».

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что «никто не вправе указывать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Сирии состоятся 26 мая. Действующий президент республики Башар Асад является кандидатом в президенты. Завершается его первый из двух возможных президентских сроков.

Ранее официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич заявил, что выборы президента Сирии не могут считаться международным сообществом легитимными.

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